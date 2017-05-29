Фанаты «Левски» заставили игроков снять футболки на поле после поражения от ЦСКА

Фанаты софийского «Левски» настолько разозлились на футболистов команды после поражения в дерби 9-го тура плей-офф чемпионов с ЦСКА (0:3), что заставили их снять клубные футболки прямо на поле, утверждает Daily Mail.
Встреча чемпионата Болгарии состоялась в воскресенье, 28 мая, на стадионе «Василь Левски» в Софии. После финального свистка фанаты «Левски» выбежали на поле, вынудили некоторых футболистов снять футболки, а также окружили капитана команды Веселина Минева. Кроме того, защитник Александар Александров едва избежал нападения со стороны агрессивно настроенного фаната, который бросился на него с палкой.
Игроки и тренеры «Левски» от комментариев данного инцидента воздерживаются.
Всего в связи с беспорядками, произошедшими до, во время и после софийского дерби между ЦСКА и «Левски», полиция задержала 33 болельщика.