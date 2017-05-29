Ромарио: моя «Барселона» была сильнее сегодняшней

Бывший нападающий «Барселоны» Ромарио поделился мнением о команде. Знаменитый бразилец провёл параллель между «Барселоной», в которой выступал сам, и теперешней командой.
«Барселону» я считаю лучшей командой мира, однако моя «Барселона» была сильнее сегодняшней. Команда, которая радует болельщиков своей игрой сегодня, была бы ничем без таких тренеров, как Йохан Круифф и Хосеп Гвардиола. Благодаря этим двоим сегодняшние футболисты клуба научились играть в футбол. Мне повезло, что я работал под руководством Круиффа и играл с Гвардиолой», — приводит слова Ромарио El Mundo.
«Барселона» по итогам минувшего сезона выиграла Кубок Испании, однако не добилась победы в Примере и Лиге чемпионов.
Ромарио защищал цвета каталонского клуба с 1993 по 1995 год.