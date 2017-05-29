Главный тренер «СКА-Хабаровск»: на следующий сезон 70% команды останется

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал выход хабаровской команды в российскую Премьер-Лигу.
«Я счастлив. Футболисты у меня молодцы. Сейчас у игроков отпуск. На следующий сезон 70% команды останется. Усиление будет, но точечное. Каждому дам шанс.
Наконец-то в регионе футбол выйдет на первые роли. Посмотрим теперь, на шайбу, на хоккей с мячом или на футбол будут больше ходить болельщиков.
Еврокубки? Всё, что получится, то получится. У нас задача одна – радовать болельщиков команды. Пусть теперь они смотрят команды РФПЛ», — цитирует Поддубского «Спорт FM».
Флегонтов: губернатор обещал увеличить бюджет «СКА-Хабаровск»
Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов — о праздничном пиве, новом бюджете, новичках и главном тренере.