Рахимов: при поиске нового клуба меня будут интересовать более высокие цели

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал, чем будет руководствоваться при поиске нового места работы.
«Меня будут интересовать более высокие цели, то, где можно проявить себя ещё раз, достичь определённого результата. Но это процесс переговоров. Сказать, какой получится моя пауза, я не могу. В футболе мы не знаем, что будут завтра. Пауза может быть два-три месяца, а может закончиться в ближайшее время. Но у меня есть достаточно знаний и сил для того, чтобы продолжать работать.
Что буду делать, если не договорюсь о работе главным тренером новой команды? В голове у меня уже сидит один клуб, в который я бы хотел поехать. Я уже просил, чтобы мне это организовали. Это «Хоффенхайм». У этой команды есть прогресс, и я слышал, что молодой тренер привнёс определённые нотки в работу с командой. Хотел бы узнать, что это за нотки. Поэтому мне бы хотелось попасть на сборы этой команды и посмотреть. Если получится, буду очень рад. А если не получится, то буду рад проявить ту мотивацию, которая у меня на сегодня есть, в другом клубе», — сказал Рахимов в эфире программы «Футбол России».