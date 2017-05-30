Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Рахимов: при поиске нового клуба меня будут интересовать более высокие цели

30 мая 2017, вторник. 00:41. Футбол

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал, чем будет руководствоваться при поиске нового места работы.

«Меня будут интересовать более высокие цели, то, где можно проявить себя ещё раз, достичь определённого результата. Но это процесс переговоров. Сказать, какой получится моя пауза, я не могу. В футболе мы не знаем, что будут завтра. Пауза может быть два-три месяца, а может закончиться в ближайшее время. Но у меня есть достаточно знаний и сил для того, чтобы продолжать работать.

Что буду делать, если не договорюсь о работе главным тренером новой команды? В голове у меня уже сидит один клуб, в который я бы хотел поехать. Я уже просил, чтобы мне это организовали. Это «Хоффенхайм». У этой команды есть прогресс, и я слышал, что молодой тренер привнёс определённые нотки в работу с командой. Хотел бы узнать, что это за нотки. Поэтому мне бы хотелось попасть на сборы этой команды и посмотреть. Если получится, буду очень рад. А если не получится, то буду рад проявить ту мотивацию, которая у меня на сегодня есть, в другом клубе», — сказал Рахимов в эфире программы «Футбол России».

Рахимов: я не контактировал ни с кем из тульского «Арсенала»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Хоффенхайм Рашид Рахимов
Новости. Футбол
30 мая 2017, вторник
01:19 Черчесов: рано говорить о составе сборной на первый матч Кубка конфедераций
01:05 Рахимов: «Зенит» возглавит иностранец? Это не закрывает двери перед россиянами
00:53 Рахимов: «Спартаку» для игры на два фронта нужно ещё как минимум 4-6 футболистов
00:41 Рахимов: при поиске нового клуба меня будут интересовать более высокие цели
00:22 Стам: тяжело проигрывать по пенальти, но «Рединг» провёл хороший сезон
29 мая 2017, понедельник
23:58 Кирьяков — о своих высказываниях: эмоции захлестнули, где-то переборщил
23:41 Буффон: прекрасно иметь возможность лелеять мечту о победе в Лиге чемпионов
23:28 Ерёменко-старший покинул пост наставника карагандинского «Шахтёра»
23:21 «Вольфсбург» сохранил прописку в Бундеслиге
23:17 Куртуа: надеюсь, «Челси» наградит меня хорошим контрактом
23:00 Тренер «Хаддерсфилд Таун» — о выходе в АПЛ: это невероятная история, сказка
22:49 Джикия: лидеры сборной России? Акинфеев и Самедов могут за собой повести
22:48 Криворучко: ощущение того, что Хабаровск вышел в РФПЛ, наступило только наутро
22:32 Бонуччи: уверен, «Ювентус» проведёт отличный матч и привезёт домой кубок ЛЧ
22:30 Эррера хочет остаться в «МЮ» и отклонит возможное предложение «Барселоны»
22:08 «Аланьяспор» проиграл «Галатасараю», несмотря на дубль Вагнера Лава
22:00 Кьеллини: то, как «Юве» начнёт матч с «Реалом», будет иметь решающее значение
21:57 Алекс Сандро: «Реал» — это не только Роналду
21:42 Бартра: после взрывов у автобуса «Боруссии» думал, что больше не смогу играть
21:30 Смолов: в прошедшем сезоне голы мне давались сложнее, чем в позапрошлом
21:29 Российский бизнесмен Согомонян: приобрести «Пюник» мне посоветовал Арустамян
21:25 Верратти: думаю, в следующем сезоне я всё ещё буду в «ПСЖ»
21:22 В. Габулов прибыл в расположение сборной России
21:18 Смолов: в сборной мне будет не хватать Мамаева, мы хорошо понимаем друг друга
21:05 Президент «Барселоны»: Вальверде соответствует стилю команды
20:43 Любимые блюда Роналду и Месси вошли в футбольное меню ресторана в Калининграде
20:42 Кочергин: очень хочу, чтобы «Чита» играла в ФНЛ, но надо жить по средствам
20:36 Маурисио: я абсолютный профессионал, а «Спартак» вот так со мной обошёлся
20:23 Бубнов: игра «Спартака» в матче с «Арсеналом» — неуважение к болельщикам
20:20 Вальверде стал главным тренером «Барселоны»
20:18 Главный тренер «СКА-Хабаровск»: на следующий сезон 70% команды останется
20:06 Мончи: у Тотти есть предложение от «Ромы» и от меня лично
19:54 «Хаддерсфилд Таун» по пенальти обыграл «Рединг» и вышел в АПЛ
19:52 Адамс: «Реал» уволил бы Венгера спустя один сезон
19:40 Игуаин: настало время выиграть Лигу чемпионов
19:27 Аллегри считает «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов
19:24 Луческу стал самым успешным тренером «Зенита» по проценту набранных очков
19:06 Созин: больше доверия внушает Сарсания, а не Манчини
18:49 Рахимов: я не контактировал ни с кем из тульского «Арсенала»
18:49 «Рома» продлила контракт со Стротманом до лета 2022 года
18:45 Д. Сильва: завершение карьеры в сборной Испании? Посмотрим в следующем сезоне
18:44 Ташуев: интерес «Крыльев Советов»? Пока ничего не могу комментировать
18:28 Месси — Луису Энрике: спасибо за эти годы
18:22 Шалимов: Смолов может уйти из «Краснодара», но в «Спартак» президент не отпустит
18:15 В молодёжную сборную России вызваны игроки «Енисея» Чернов и Ланин
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший тренер сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017