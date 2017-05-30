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Сердеров забил 10-й гол в чемпионате Болгарии и помог «Славии» избежать вылета

30 мая 2017, вторник. 02:12. Футбол

Российский нападающий софийской «Славии» Сердер Сердеров забил 10-й гол в чемпионате Болгарии сезона-2016/17. В матче плей-офф за право остаться в высшем дивизионе с «Нефтохимиком» Сердеров открыл счёт уже на 2-й минуте.

Видео гола Сердерова можно посмотреть на Vbox.

Встреча завершилась победой «Славии» — 5:2. В первом матче с «Нефтохимиком» команда Сердерова также победила — 1:0. Таким образом, «Славия» сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата Болгарии на следующий сезон. Отметим, что софийский клуб ещё ни разу не вылетал из элитного дивизиона.

Сердеров не перешёл в «Оренбург» из-за разногласий по зарплате

В таблице бомбардиров чемпионата Болгарии Сердеров делит 9-13-е место. Лидирует нападающий «Лудогорца» Клаудиу Кешерю (22 гола).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Славия София Сердер Сердеров
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