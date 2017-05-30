Иньеста: продление контракта с «Барселоной»? Мне многое нужно взвесить

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отметил, что ему многое нужно проанализировать, прежде чем продлить контракт с клубом. В последнее время испанские СМИ нередко обсуждали возможность пролонгации соглашения Иньесты с каталонским клубом.
«Вопрос моего соглашения не экономического характера. Есть некоторые факторы, относящиеся к моей личной жизни и некоторым моментам минувшего сезона, которые были сложными. Я никогда не говорил, что не продлю контракт с «Барселоной», но мне многое нужно взвесить. Я должен понять предложение клуба и моё состояние. В данный момент я спокоен. Всегда говорил, что хочу повесить бутсы на гвоздь только в «Барселоне». Мне также ясно, что если не буду играть в «Барселоне», то и против неё не буду выступать», — цитирует Иньесту Onda Cero.
Действующий контракт Иньесты с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2018 года.