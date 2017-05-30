Миятович: больше горжусь голом в ворота «Ювентуса», чем покупкой Роналду

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович рассказал, насколько для него значим гол, забитый им в ворота туринского «Ювентуса» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-1997/98. Этот мяч оказался единственным в игре, принеся победу «сливочным». Впоследствии Миятович работал спортивным директором «Королевского клуба» и сумел договориться о приобретении португальского нападающего Криштиану Роналду в 2009 году. До этого Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед».
«Я больше горжусь голом в ворота «Ювентуса», чем покупкой Роналду», — приводит слова Миятовича Cope.
Насчёт гола Миятовича в финале Лиги чемпионов до сих пор есть дискуссии. Многие считают, что он был забит из положения вне игры. В связи с этим Миятович сказал: «Там не было офсайда. Доказательством этого является то, что ни один игрок «Ювентуса» не протестовал. А ведь известно, что у итальянцев есть привычка жаловаться как справедливо, так и беспочвенно».