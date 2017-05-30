Зидан: не скажу, кто сыграет в финале ЛЧ в основном составе — Иско или Бэйл

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не раскрывает карты насчёт того, выйдет ли полузащитник Гарет Бэйл на поле в основном составе в финальном матче Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Валлийский футболист был травмирован и в последних матчах участия не принимал. Ранее испанские СМИ писали, что французский специалист сделал выбор в пользу полузащитника Иско.
«Не скажу, кто сыграет в основном составе — Иско или Бэйл. Как всегда, это из разряда сложных решений. Я должен сделать выбор из 22 игроков. Будут и те, кто не войдёт в заявку на матч. Вот это для меня самое трудное. Тренер знает, что будет делать, но я не скажу о своём решении. Кроме того, Бэйл и Иско могут одновременно находиться на поле, как уже случалось в последнем сезоне», — цитирует Зидана AS.
Игра между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.