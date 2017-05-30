Бывший нападающий «Урала» Роман Павлюченко стал игроком ФК «Арарат». Информация появилась на официальной странице московской команды в «Твиттере». На какой срок рассчитан договор, не сообщается.
Ранее новый клуб 35-летнего футболиста успешно прошёл лицензирование и получил право на участие в ПФЛ сезона-2017/18 в зоне «Центр».
На протяжении карьеры Роман Павлюченко играл за такие команды, как ставропольское «Динамо», «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм Хотспур», «Локомотив» и «Кубань».
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