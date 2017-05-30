Ташуев назвал Карреру и Бердыева лучшими тренерами сезона в РФПЛ

Бывший тренер «Краснодара», «Анжи», «Кубани» и ряда других российских клубов Сергей Ташуев высказал мнение, кто по итогам прошедшего сезона в РФПЛ достоин звания лучшего тренера.
«Лучший тренер сезона? Разделю первое и второе места между Массимо Каррерой и Курбаном Бердыевым. Каррера сумел объединить футболистов единой целью, правильно расставил приоритеты в подготовке к матчам, поработал над дисциплиной. «Спартак», может, и не отличался витиеватой игрой, но выделялся организацией, дисциплиной и характером. В такой обстановке футболисты смогли реализовывать себя по максимуму.
Курбан Бердыев с ограниченными возможностями успешно выступил в Европе. В России, к сожалению, хуже из-за нехватки человеческих ресурсов», – сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.