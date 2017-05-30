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Игрок «Тосно»: в Новгороде мы были, как дома. В Питере на нас будут мало ходить

30 мая 2017, вторник. 18:15. Футбол

Защитник «Тосно» Алексей Аравин рассказал, как относится к тому, что свои домашние матчи в РФПЛ команда будет проводить на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

«Нам больше нравится играть в Великом Новгороде, потому что здесь на нас ходят болельщики, мы чувствуем себя у вас, как дома. А на «Петровский» в Питере будут мало ходить. Мы уже играли на «Петровском», только на малой арене, народу всегда было очень мало. Плюс нам постоянно ставили условия по тренировкам, это было не комфортно.

Для нас основное – это болельщики, когда стадион полный, это заряжает нас, мы получаем дополнительную энергию, и это гонит нас вперёд. Мы хотели бы играть в Новгороде. Тем более когда будет третья трибуна, здесь вообще будет полный стадион собираться. В России ведь сейчас вообще ходит мало зрителей на футбол.

Конечно, плохо, что здесь нет аэропорта, но, с другой стороны, не такая уж проблема добраться сюда из Питера", — поведал Аравин в интервью изданию «Ваши новости».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Тосно Алексей Аравин
Новости. Футбол
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