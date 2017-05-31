Фергюсон: ноги у Бартеза были что надо

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал о том, насколько важно голкиперу уметь играть ногами. Специалист, в частности, вспомнил француза Фабьена Бартеза, который защищал цвета «Красных дьяволов» с 2000 по 2003 год.
«Как только поменялись правила, и голкиперы больше не могли брать мяч в руки после паса защитника, им нужно было срочно учиться играть ногами. Это стало важнейшим аспектом игры. Посмотрите на Мануэля Нойера, это же просто невероятно! В матче за Суперкубок УЕФА — 2013 против „Челси“, когда „Бавария“ пыталась забить победный мяч, Нойер располагался чуть ли не в центре поля, исполняя обязанности либеро.
У нас был Фабьен Бартез. Другие киперы в первую очередь заботились о безопасности своих ворот, а он говорил: «Если я могу отдать точный пас одноклубнику, то это моя работа». Он любил возиться с мячом. Помню, он постоянно твердил мне, что умеет здорово играть ногами. Если в субботу у нас был матч, то в пятницу утром Бартез играл в поле в двусторонках. Ноги у него действительно были что надо», — приводит слова Фергюсона официальный сайт УЕФА.