Тотти может продолжить карьеру в американском клубе, который тренирует Неста

Легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти следующий сезон может провести в клубе «Майами», который играет во втором дивизионе чемпионата США, сообщает Football Italia. Напомним, 40-летний Тотти завершил карьеру в римском клубе по окончании сезона-2016/17.
Отметим, что главным тренером «Майами» является ещё одна легенда итальянского футбола — экс-защитник Алессандро Неста.
Ранее Тотти сообщил, что может продолжить карьеру в другом клубе. В свою очередь, спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Мончи сообщил, что предложил Франческо место в структуре римского клуба.