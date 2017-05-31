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Тотти может продолжить карьеру в американском клубе, который тренирует Неста

31 мая 2017, среда. 07:08. Футбол

Легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти следующий сезон может провести в клубе «Майами», который играет во втором дивизионе чемпионата США, сообщает Football Italia. Напомним, 40-летний Тотти завершил карьеру в римском клубе по окончании сезона-2016/17.

Отметим, что главным тренером «Майами» является ещё одна легенда итальянского футбола — экс-защитник Алессандро Неста.

Ранее Тотти сообщил, что может продолжить карьеру в другом клубе. В свою очередь, спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Мончи сообщил, что предложил Франческо место в структуре римского клуба.

Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Алессандро Неста Франческо Тотти
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