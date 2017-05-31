Иньеста: «Барселоне» нужны новые игроки, чтобы быть конкурентоспособной

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отметил, что команде необходимы новые футболисты, чтобы ставить перед собой самые высокие цели. По итогам минувшего сезона сине-гранатовые праздновали лишь победу в розыгрыше Кубка Испании.
«Барселоне» нужны новые игроки, чтобы быть конкурентоспособной. Перед каждым сезоном необходимо нечто новое. То же самое касается и тех случаев, когда ты выигрываешь больше титулов. Надежду нужно обновлять всегда, и тем более в данный момент. Ведь нам не хватило одного шага, чтобы быть более конкурентоспособными в Лиге чемпионов», — приводит слова Иньесты Onda Cero.
Каталонскую команду по окончании сезона возглавил экс-наставник «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде. Ожидается, что его официальное представление в этом качестве состоится 31 мая.