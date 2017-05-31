Пике: победа над «ПСЖ» — самый важный успех в моей карьере

Защитник «Барселоны» Херард Пике считает последнюю победу сине-гранатовых над «ПСЖ» главным успехом своей спортивной карьеры. Испанский гранд обыграл парижан в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Очевидно, что лучшими бывают те моменты, когда ты выигрываешь титулы. Тем не менее думаю, что победа над «ПСЖ» — самый важный успех в моей карьере. Это был один из самых счастливых вечеров, которые мне пришлось пережить. Это была очень значительная победа. Выиграть со счётом 6:1 и выйти в четвертьфинал… Атмосфера на стадионе была невероятной. Болельщики верили в успех и поддерживали нас», — цитирует Пике Le Parisien.
В первой игре на выезде каталонский клуб проиграл «ПСЖ» со счётом 0:4.