Чех в 11-й раз стал обладателем «Золотого мяча» в Чехии

Голкипер «Арсенала» Петр Чех признан лучшим футболистом Чехии. 35-летнему вратарю был вручён «Золотой мяч». Обладателем награды становится игрок, набравший наибольшее количество голосов чешских журналистов.
«Горжусь, что выиграл этот трофей», — отметил Чех, оставив сообщение на своей странице в «Твиттере».
Для вратаря «Арсенала» это 11-й «Золотой мяч». Ранее Чех получал приз в 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 годах.
Фото также можно посмотреть на странице Чеха в «Твиттере».
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