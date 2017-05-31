«Амкар» объявил о продлении контракта с Заневым на три года

Капитан «Амкара» Петар Занев продлил контракт с клубом. Договор с 31-летним защитником рассчитан на три года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Я благодарен «Амкару» за этот контракт. В современном футболе игрокам, которым за тридцать, обычно предлагают соглашения на год, от силы на два. Но у меня есть и силы, и огромное желание играть в футбол ещё долго, особенно в такой команде, как «Амкар», где по-особому относятся к футболистам и доверяют им. Даже не представляю, какое предложение я должен был бы получить, чтобы у меня возникло желание уехать из Перми», — рассказал Занев.
Петар Занев дебютировал за «Амкар» в 2013 году.