Маслов: в «Амкаре» обязательно должен быть хотя бы один болгарин!

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал продление контракта с болгарским футболистом Петаром Заневым.
«Мы предложили Петару длительный контракт, не только основываясь на его игровых и человеческих качествах, но и учитывая клубные традиции. В нашей команде обязательно должен быть хотя бы один болгарин!
Нынешний «Амкар» невозможно представить себе без Петара Занева – человека, который цементирует не только оборону команды на поле, но и сам коллектив. Я очень рад, что он остаётся с нами ещё на три года, и мне почему-то кажется, что этот контракт с «Амкаром» для него ещё не последний", — цитирует Маслова сайт «Амкара».