Касорла: не думаю, что вернусь на поле в ближайшие пять месяцев

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла сообщил, что пропустит из-за травмы ещё не менее пяти месяцев.
«Чувство такое, что хочется сдаться, выбросить полотенце. Но моё желание играть в футбол всё перевешивает. Мне не сказали никаких сроков. Очень сложно назвать хотя бы примерную дату, но я не думаю, что вернусь на поле в ближайшие пять месяцев. Я пережил уже восемь операций, последняя из них была в понедельник. Надеюсь, всё наладится», — сказал Касорла в интервью Cadena Ser.
Испанец получил травму ахилла в матче группового этапа Лиги чемпионов с болгарским «Лудогорцем» (6:0) 19 октября и после этого на поле не выходил.