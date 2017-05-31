Бернарду Силва: «Ман Сити» сделал предложение, от которого я не мог отказаться

Полузащитник Бернарду Силва, который на прошлой неделе перешёл из «Монако» в «Манчестер Сити», поделился впечатлениями от перехода.
«Вплоть до конца сезона я понятия не имел, что будет дальше — уйду я в другой клуб или останусь в „Монако“. Но „Манчестер Сити“ сделал предложение, от которого я не мог отказаться», — цитирует Силву RMC.
Ранее сообщалось, что трансфер Силвы обойдётся «Сити» в £ 60 млн (около € 68 млн). В январе 2015 года «Монако» заплатил «Бенфике» за 22-летнего футболиста £ 13,3 млн (около € 15 млн). В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 58 официальных матчах за «Монако», забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.