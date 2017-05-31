Усманов: без поддержки боссов «Арсенала» наследие Венгера может быть запятнано

Российский бизнесмен Алишер Усманов, владеющий 30 % акций «Арсенала», прокомментировал новость о продлении контракта с наставником «канониров» Арсеном Венгером. Новый договор 67-летнего специалиста рассчитан на два года.
«Я рад, что Арсен Венгер продолжит управлять „Арсеналом“ ещё в течение двух лет, поскольку он является одним из лучших тренеров в Европе. Что сейчас имеет первостепенное значение, так это то, что он должен получить полную поддержку совета директоров и мажоритарного акционера клуба.
У него есть прекрасная возможность добиться успеха, которого заслуживают болельщики. Кроме того, у него есть шанс оставить то наследие, которое он заслужил своей долгой работой. Однако без необходимой поддержки остаётся реальный риск того, что его наследие будет запятнано", — цитирует Усманова Mirror.