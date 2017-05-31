Ляказетт: нельзя утверждать, что я покину «Лион»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт прокомментировал информацию о том, что он находится в шаге от перехода в «Атлетико».
«Нельзя утверждать наверняка, что я покину клуб, в котором провёл столько времени. Никаких контрактов не подписано, ничего официально не оформлено. Да, я могу уйти, но это не значит, что мой уход точно состоится. Я на распутье. Ни одного из вариантов не исключаю. Мне хорошо в „Лионе“, но я могу куда-то уйти», — приводит слова Ляказетта Footmercato.
В минувшем сезоне Лиги 1 Ляказетт провёл 30 матчей, отметившись 28 голами и 3 результативными передачами.
Оляс: у Ляказетта есть договорённость с «Атлетико», но трансфер ещё не состоялся