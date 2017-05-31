Райола: Ибрагимович хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, сообщил, что 35-летний швед хочет продолжить свою карьеру в стане манкунианцев.
«Златан хочет остаться в „Манчестер Юнайтед“. Ему нравится в Англии, он хочет продолжать играть в топ-чемпионате. И если Ибрагимович увидит, что „МЮ“ отводит ему важную роль, то почему бы Златану не продлить контракт?
Он может стать ценным активом и для некоторых других клубов. Но я думаю, что нужно с уважением относиться к «Манчестер Юнайтед» и посмотреть, чего хотят все стороны", — сказал агент в интервью Talksport.
Контракт Ибрагимовича, который продолжает восстанавливаться от серьёзной травмы колена, истекает 30 июня 2017 года.