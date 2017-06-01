«Манчестер Юнайтед» готов к переговорам о новом контракте с Ибрагимовичем

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает The Telegraph. По данным источника, 35-летний бомбардир также не прочь начать переговоры с «красными дьяволами».
Действующий контракт Ибрагимовича, который продолжает восстанавливаться от серьёзной травмы колена, истекает 30 июня 2017 года.
Ранее агент шведа Мино Райола сообщил, что Златан хочет остаться в «МЮ» на следующий сезон.
В минувшем сезоне Ибрагимович провёл в АПЛ 28 матчей, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.