Райола: я пока не говорил с новым руководством «Милана» о будущем Доннаруммы

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы 18-летнего вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, пролил свет на будущее игрока. Контракт голкипера истекает летом 2018 года.
«Диджи может расти, но его нужно оставить в покое, чтобы он мог спокойно развиваться. Он не раб и не робот. Им интересуются 11 топ-клубов. Если есть вопрос, он должен быть решён.
Я никогда не говорил с новым руководством о том, будет ли подписан контракт. Понимаю, что чувствуют болельщики. Джиджи является символом для клуба. Новые владельцы в идеале хотели бы продлить с ним контракт уже сегодня.
Но Фассоне и Мирабелли только вступили в должность. Дайте нам спокойно работать. Если вы спросите меня, может ли Доннарумма подписать контракт, я скажу – да. Если вы спросите, может ли он покинуть «Милан», я отвечу – да», — цитирует Райолу Corriere dello Sport.