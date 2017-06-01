И. Обухов: в «молодёжке» к каждому игроку тренеры находят индивидуальный подход

21-летний вратарь «Зенита» Игорь Обухов, который последние полгода провёл в аренде в «Тюмени», поделился впечатлениями от сбора молодёжной сборной России. В рамках этого сбора российская команда под руководством Евгения Бушманова одержала две победы в контрольных матчах над сборными Узбекистана (4:3) и Белоруссии (7:0).
«Ощущения от работы в молодёжной сборной самые позитивные. Отличная атмосфера, есть сплочённый коллектив, что очень важно. Из общения и работы с тренерским штабом вынес много полезного для себя. Понравилось то, что к каждому футболисту тренеры находят индивидуальный подход. Мне удалось сыграть в первом матче с командой Узбекистана (Обухов защищал ворота в первом тайме, после которого счёт был 3:0 в пользу сборной России. — Прим. „Чемпионата“), а после этого, к сожалению, вынужден был покинуть расположение сборной. Это было запланировано заранее, поскольку на 31-е мая у меня была назначена операция по удалению пластины из левой стопы. Все прошло хорошо, сейчас чувствую себя отлично», — сказал Обухов в интервью «Чемпионату».
31 августа молодёжная сборная России проведёт свой первый матч в отборочном цикле чемпионата Европы — 2019. Соперником российской команды станет сборная Армении.