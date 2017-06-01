Президент «Сампдории» пожелал Манчини удачи в «Зените»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро пожелал удачи итальянскому специалисту Роберто Манчини, который сегодня, 1 июня, официально стал главным тренером питерского «Зенита».
«Президент Ферреро искренне желает удачи Роберто Манчини в его новом профессиональном приключении», — говорится в записи на странице «Сампдории» в «Твиттере».
«Спасибо, мы очень рады!» — ответила на этот твит пресс-служба «Зенита».
Манчини выступал за «Сампдорию» на протяжении большей части игровой карьеры, проведя в этом клубе 15 лет.
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