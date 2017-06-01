Фурсенко: Манчини будет работать с имеющимися игроками, летом купим 4 новичков

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост главного тренера питерцев.
«Это один из самых сильных тренеров в Европе сейчас, мне кажется, нам сильно повезло, что мы подписали контракт на очень выгодных условиях. Самое главное, что он очень амбициозный человек и ему нужны титулы. Он голоден до титулов. Он имеет опыт игры в Европе.
Он будет работать с теми игроками, которые есть. Думаю, что этим летом четырёх футболистов мы приобретем. Пока не могу сказать каких – просто так покупать игроков бессмысленно, нужно понимать, какую схему предпочитает тренер. В зависимости от этого будем укреплять те или иные линии. Мы практически только что подписали контракт, так что в ближайшее время вы всё узнаете", — цитирует Фурсенко «Фонтанка».