Гамшик: «Наполи» по силам завоевать скудетто в следующем сезоне

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик подвёл итоги завершившегося чемпионата Италии и выразил мнение, что в следующем сезоне команда способна завоевать титул.
«У нас отличная команда, мы можем подняться ещё выше. В следующем сезоне „Наполи“ по силам завоевать скудетто, было бы очень здорово выиграть титул для наших фантастических болельщиков.
У нас был отличный сезон, мы можем гордиться им. Мы хорошо играли в футбол и заняли третье место, забили много голов и побили множество рекордов", — цитирует Гамшика официальный сайт словацкого футболиста.
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