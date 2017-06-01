Фанаты «Десны» отправятся в Киев, чтобы выразить несогласие с решением ФФУ

Представитель ультрас «Десны» Дмитрий Дорошко объявил, что болельщики команды отправятся в Киев и будут добиваться отмены решения федерации футбола Украины (ФФУ) о недопуске черниговского клуба до участия в украинской Премьер-лиге.
«Друзья! Один нехороший орган под названием «федерация футбола Украины» решил сделать большую гадость нашему городу и „продать“ наше место в УПЛ! Именно поэтому всех, кому небезразлична судьба нашего родного футбольного клуба „Десна“, официально приглашаю на „экскурсию“ в Киев! Отправляемся в 6:30, транспорт есть!» — написал Дорошко в «Фейсбуке».
Ранее стало известно, что вместо «Десны» в следующем розыгрыше УПЛ должен выступить «Верес».