Месси назвал мяч, забитый им в финале ЛЧ-2009 с «МЮ», одним из любимых в карьере

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал гол, забитый им в финале Лиги чемпионов 2009 года с «Манчестер Юнайтед» (2:0) одним из своих самых любимых мячей в карьере.
«Трудно было ожидать, что я забью головой, когда рядом Рио Фердинанд, но меня по-настоящему никто не опекал — мяч пришёл в центр, а я был там, и встретился с ним. В те секунды, пока мяч летел ко мне после подачи Хави я представлял, как переправлю его в ворота, и, слава Богу, это случилось. Это был такой важный гол во всех смыслах — для команды, с точки зрения того, как складывался финал, и для меня лично — тоже. Это до сих пор один из моих любимых голов. После того, как я пропустил финал 2006 года из-за травмы, для меня было очень важно сыграть в 2009 году, а уж тем более — забить. Это стало завершением сезона, в котором мы выиграли всё, что смогли», — приводит слова Месси Fox Sports Asia.
Видео гола Месси, забитого в финале Лиги чемпионов 2009 года можно посмотреть по ссылке.