Боруссия» Д нацелилась на полузащитника «Фрайбурга» Филиппа

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в услугах полузащитника «Фрайбурга» Максимилиана Филиппа, сообщает Bild.
В «Боруссии» не знают, когда вернутся в строй полузащитник Марио Гётце и нападающий Марко Ройс, получивший травму. Кроме того, «Боруссию» может покинуть габонский форвард Пьер-Эмерик Обамейянг. Принимая всё это во внимание, руководство дортмундцев думает о приобретении новых игроков.
Действующий контракт 23-летнего Филиппа с «Фрайбургом» в силе до лета 2019 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет около € 20 млн.
По итогам предыдущего сезона Филипп принял участие в 25 матчах чемпионата Германии, забив 9 голов и отметившись 2 голевыми передачами.