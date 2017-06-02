Дани Алвес: Гвардиола был первым тренером, научившим меня играть без мяча

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес, защищающий ныне цвета туринского «Ювентуса», не поскупился на похвалу в адрес экс-наставника каталонского клуба Хосепа Гвардиолы, который в настоящее время возглавляет «Манчестер Сити».
«Если понятие «компьютер» ассоциируется со Стивом Джобсом, то футбол – с Гвардиолой. Это гениальный специалист. Пеп в точности описывал тебе до матча, что будет происходить на поле. Перед матчем с «Реалом», который мы выиграли со счётом 5:0, он сказал мне: «Играй сегодня так, будто мяч – огненный шар. Даже на полсекунды не держи его у себя, и они не смогут прессинговать тебя. И мы выиграем легко». После его установки мы вышли на поле настолько подготовленными, что думали, что уже побеждаем противника. Гвардиола был первым тренером в моей жизни, научившим меня играть без мяча», — цитирует Алвеса The Players Tribune.
Ранее приводились слова Алвеса, адресованные руководству «Барселоны». Когда летом 2016 года игрок покидал клуб, он сказал сотрудникам сине-гранатовых, что им будет не хватать его духа.