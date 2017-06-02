Клопп поддержал Ватцке и Цорка в связи с расставанием «Боруссии» с Тухелем

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп, возглавляющий ныне «Ливерпуль», выступил в защиту исполнительного директор дортмундцев Ханс-Йоахима Ватцке и спортивного директора Михаэля Цорка. На днях «Боруссия» рассталась с Томасом Тухелем, в последние два сезона занимавшем пост главного тренера команды.
«Пока Ватцке и Цорк занимают ответственные посты в «Боруссии», никому не следует беспокоиться о клубе. Я был очень рад победе команды в Кубке Германии. Могу лишь поздравить команду и всех её болельщиков», — приводит слова Клоппа Bild.
Ватцке: «Боруссия» не нашла оснований для дальнейшего сотрудничества с Тухелем