И. Суркис: «Динамо» К должно вернуть лидирующие позиции в европейском футболе

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал назначение Александра Хацкевича на пост главного тренера клуба. На этой должности от сменил Сергея Реброва.
«Я благодарен Сергею Реброву за результаты проделанной работы в должности главного тренера. За два чемпионства, два Кубка и Суперкубок Украины. За то, что он создал условия, при которых динамовская молодёжь получила опыт и уверенность в своих силах и начала показывать качественный взрослый футбол.
Мы пришли с ним к обоюдному согласию, что на следующем этапе развития команды Сергей Станиславович должен передать эстафетную палочку другому управляющему. Эту почётную и ответственную миссию отныне будет исполнять Александр Хацкевич. Думаю, что его футбольная биография не вызывает сомнений в профессионализме.
Для клуба с 90-летней историей, несомненно, важны титулы и очередные трофеи. Однако ещё более важным и актуальным заданием, которое сегодня стоит перед руководством «Динамо», тренерским штабом, является комплексное реформирование команды, смена поколений игроков, адаптация к новым экономическим условиям, которые диктует нам реальность.
Поэтому новый наставник команды будет продолжателем реализации той стратегии, которая в перспективе должна вернуть «Динамо» лидирующие позиции в украинском и европейском футболе. У нас хватит терпения и настойчивости для достижения этой амбициозной цели", — цитирует Суркиса пресс-служба «Динамо».