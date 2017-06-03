Бухаров: Дзюба — хороший футболист, сборной России будет его не хватать

Нападающий «Ростова» и сборной России Александр Бухаров подвёл итоги сбора национальной команды перед Кубком конфедераций, а также прокомментировал новость о том, что его партнёр по атаке, форвард «Зенита» Артём Дзюба не сможет принять участие в турнире в связи с повреждением.
«Плодотворно поработали на сборе. По себе чувствую, что добавил, как и вся команда, наверное. Успевали и восстановиться, и хорошо поработать. Думаю, подготовились основательно. В принципе, все уже находились в хорошей форме. Но кто-то играл больше в РФПЛ, кто-то — меньше, а сейчас все в одном игровом тонусе.
Отъезд из расположения сборной Артёма Дзюбы? Конечно, его нам будет не хватать. Он является очень хорошим футболистом. Видимо, у него возникли какие-то проблемы, из-за которых он не сможет нам помочь. Готов ли я заменить его в составе? В первую очередь надо доказывать тренеру, что способен помочь команде на Кубке конфедераций. Поэтому надо выкладываться на тренировках и доказывать. Каждый игрок должен приносить команде максимальную пользу. Что касается тактической схемы, то мы наигрываем разные варианты. Мне удобно играть и по схеме в одного нападающего, и по схеме с двумя форвардами. У нас отличные взаимоотношения со всеми нападающими.
Что касается молодых ребят, то, конечно, мы им что-то подсказываем. У нас дружеская атмосфера. Они смотрят на нас и получают какой-то опыт. У нас много опытных игроков, которые поиграли в больших турнирах: Самедов, Глушаков… Молодые ребята смотрят на них и стремятся к этому. Головин симпатизирует «Реалу» — возможно ли, что он однажды туда переберётся? Конечно, всё возможно. Не знаю, какие у него пожелания. Каждый футболист стремится проявить себя в Европе. Для этого нужно хорошо играть за сборную. Поэтому пожелаем ему удачи.
Отпуск получится коротким из-за Кубка конфедераций? Мы планируем сыграть максимальное количество матчей, побеждать в каждой игре и приносить радость нашим болельщикам. Что касается ситуации с «Ростовом», то не могу это комментировать. Сейчас все мысли о сборной», — сказал Бухаров в интервью пресс-службе РФС.