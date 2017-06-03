Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Деку: знаю, что «Ювентус» хочет приобрести защитника «Монако» Фабиньо

3 июня 2017, суббота. 17:31. Футбол

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Челси» Деку, ныне работающий с агентом Жорже Мендешом, сообщил, что «Ювентус» хочет приобрести защитника «Монако» Фабиньо. Компания Мендеша представляет интересы бразильского футболиста.

«Я знаю, что „Ювентус“ хочет приобрести Фабиньо. Посмотрим, что произойдёт после финала Лиги чемпионов. Конечно, бразильцу тоже нравится „Ювентус“, это большой клуб», — цитирует Деку Goal.

Фабиньо в минувшем сезоне чемпионата Франции принял участие в 37 матчах, став автором 9 голов и 1 результативной передачи.

«Атлетико» нацелился на игрока «Монако» Фабиньо
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Монако Ювентус Деку Фабиньо Трансферы
Новости. Футбол
3 июня 2017, суббота
17:55 Компани: жду дня, когда после матча меня никто не будет спрашивать о травмах
17:54 «Кайрат» с Аршавиным разгромил «Шахтёр» К и возглавил чемпионат Казахстана
17:47 Мертезакер принял решение завершить карьеру
17:36 Капелло рассказал, за кого будет болеть в финале ЛЧ «Ювентус» — «Реал»
17:31 Деку: знаю, что «Ювентус» хочет приобрести защитника «Монако» Фабиньо
17:17 Азар: Конте говорил, что мне надо пытаться найти Диего Косту на поле
17:14 Липпи: «Ювентус» имеет всё необходимое, чтобы выиграть Лигу чемпионов
17:14 Балаге: Бэйл будет на скамейке, Иско выйдет в стартовом составе «Реала»
16:59 Бухаров: Дзюба — хороший футболист, сборной России будет его не хватать
16:37 Голы Халка и Витселя помогли их командам победить в матчах китайской Суперлиги
16:32 Канделаки: у меня нет личных пристрастий — не важно, Орлов вы или кто-то ещё
16:27 «Матч ТВ» покажет матчи сборной России с Венгрией и Чили
16:19 Шакири считает, что «Сток Сити» может повторить чемпионский успех «Лестера»
16:09 И.о. главного тренера «Луча-Энергии» продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск»
16:00 «Ростов» – болельщикам: санкции ждут тех, кто ноет и пишет, что клуб ждёт развал
15:59 Мутко приехал на тренировку сборной России на велосипеде
15:41 Карпин: Геннадий Орлов, возможно, продолжит работу на «Матч ТВ»
15:36 «ПСЖ» отказался от идеи приобрести Алексиса Санчеса
15:26 Карпин считает, что российским болельщикам смотреть Лигу чемпионов не дают жёны
15:19 Столыпин: Кецбая определяется по игрокам «Оренбурга», сейчас ведутся переговоры
15:09 Дзюба и Кокорин могут стать экспертами на ТВ во время Кубка конфедераций
15:05 Фурсенко: «Зенит» будет приобретать кого-то из РФПЛ, переговоры идут
15:00 «Ювентус» – «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
14:49 Фурсенко: Луческу привык быть под крылом большого олигарха
14:48 «Зенит» хочет начать сезон-2017/18 на новом стадионе
14:45 Миятович: не волнует мнение Алвеса, он никогда не был умён в своих заявлениях
14:10 В Бельгии сообщили, что «Спартак» интересуется полузащитником «Гента» Фоке
14:08 Источник: Манчини хотел бы видеть Балотелли в «Зените»
13:58 Арустамян: «Локомотив» близок к продлению контракта с Алексеем Миранчуком
13:53 Клубы из России проявляют интерес к 21-летнему хавбеку из Аргентины
13:50 Новым главным тренером «Боруссии» Д может стать наставник «Аякса» Бош
13:46 «Крус Асуль» проявляет интерес к Фернандо Торресу
13:27 Две каталонские газеты открыто поддержали «Ювентус» в матче с «Реалом»
13:21 Фурсенко: у «Зенита» самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов
13:21 Россияне готовы потратить больше всех за билет на финал ЛЧ с их любимой командой
13:04 Защитник «Болоньи» Масина может продолжить карьеру в «Зените»
12:54 Фурсенко: главная задача для Манчини – поставить интересный для зрителя футбол
12:46 В Италии сообщили об интересе «Ромы» к Промесу
12:37 Источник: «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Реалом» по Бэйлу
12:29 Р. Карлос: Буффон — лучший вратарь в истории, но у Роналду трудно отобрать «ЗМ»
12:16 Гуллит, точно предсказавший победу «Реала» в ЛЧ год назад, поставил на «Ювентус»
12:12 Ги Ру: Бензема критикуют за то, что он не поёт «Марсельезу», французы — расисты
12:10 Португалия – Кипр: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00
11:46 «Спартак» объявил об уходе из клуба Александра Жиркова
11:33 Маттеус: «Реал» силён, но «Ювентус» ещё сильнее
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит в финале Лиги чемпионов?
Архив →
© championat.com, 2000–2017