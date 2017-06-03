Деку: знаю, что «Ювентус» хочет приобрести защитника «Монако» Фабиньо

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Челси» Деку, ныне работающий с агентом Жорже Мендешом, сообщил, что «Ювентус» хочет приобрести защитника «Монако» Фабиньо. Компания Мендеша представляет интересы бразильского футболиста.
«Я знаю, что „Ювентус“ хочет приобрести Фабиньо. Посмотрим, что произойдёт после финала Лиги чемпионов. Конечно, бразильцу тоже нравится „Ювентус“, это большой клуб», — цитирует Деку Goal.
Фабиньо в минувшем сезоне чемпионата Франции принял участие в 37 матчах, став автором 9 голов и 1 результативной передачи.
«Атлетико» нацелился на игрока «Монако» Фабиньо