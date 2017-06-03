Феллайни: не исключаю, что в будущем я буду играть в Китае

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни дал понять, что в будущем готов поехать в чемпионат Китая. По неофициальной информации, несколько клубов выражают заинтересованность в переходе 29-летнего футболиста.
«Перейти в Китай? Почему бы и нет? На сегодня я игрок „Манчестер Юнайтед“, но не исключаю, что в будущем я буду играть в Китае», — цитирует Феллайни VTM News.
В минувшем сезоне полузащитник провёл 47 матчей за «МЮ», в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Контракт футболиста рассчитан до 2018 года.
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