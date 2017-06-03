Агент: у Щенсны нет никакой договорённости с «Ювентусом»

Агент Дэвид Манассе, представляющий интересы голкипера «Арсенала» Войцеха Щенсны, сообщил, что информация о переходе поляка в «Ювентус» не соответствует действительности.
«У Щенсны нет договорённости с „Ювентусом“. Всё решится после его беседы с главным тренером „Арсенала“ Венгером», — цитирует агента издание Przeglad Sportowy.
Два последних сезона Щенсны провёл в аренде в «Роме». Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает кандидатуру 27-летнего вратаря в качестве замены легенде клуба — Джанлуиджи Буффону: ожидается, что голкипер завершит карьеру следующим летом.