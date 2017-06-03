«Сассуоло»: отступные у Ди Франческо — € 3 млн, если их не заплатят, он не уйдёт

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали сообщил, что Эусебио Ди Франческо покинет пост главного тренера только в том случае, если другой клуб заплатит € 3 млн. Ранее сообщалось, что 47-летний специалист может сменить Лучано Спаллетти в «Роме».
«Ничего не изменилось в отношении Ди Франческо. В его контракте всё четко прописано. Есть пункт о сумме выкупа за € 3 млн. Если кто-то активирует эту опцию, он может уйти и начать работать где-то в другом месте. Если нет, то он останется с нами», — сказал Карневали в эфире Radio Radio.
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