Буффон стал вторым в списке самых возрастных финалистов Лиги чемпионов

Голкипер Джанлуиджи Буффон попал в стартовый состав «Ювентуса» на финал Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча состоится в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум».
Буффон сыграет в финале Лиги чемпионов в возрасте 39 лет и 126 дней. Лишь один более возрастной футболист играл в финале Лиги чемпионов — это экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар, которому было 40 лет и 211 дней в финале ЛЧ сезона-2010/11. Тогда «МЮ» уступил «Барселоне» (1:3).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.