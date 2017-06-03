Игроки сборной России смотрят финал Лиги чемпионов в Венгрии

Сборная России, которая накануне покинула Австрию и прибыла в Будапешт, где проведёт контрольный матч с командой Венгрии, в эти минуты смотрит финальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом».
Сборная России на прошлой неделе приступила к подготовке к Кубку конфедераций, который летом будет проходить в России. 27 мая стартовал сбор команды в Австрии.
В рамках подготовки к Кубку конфедераций подопечные Станислава Черчесова проведут два матча. 5 июня в Будапеште россияне сыграют против Венгрии, а 9 июня в Москве встретятся со сборной Чили.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал». К 40-й минуте счет 1:1.