«Ювентус» пропустил в финале ЛЧ больше, чем во всех предыдущих матчах розыгрыша

Мадридский «Реал» выиграл у туринского «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счетом 4:1 в пользу испанского клуба. «Реал» победил в Лиге чемпионов во второй раз подряд.
«Ювентус» пропустил в финале Лиги чемпионов больше, чем во всех предыдущих матчах розыгрыша турнира. До игры с «Реалом» туринцы пропустили в ЛЧ сезона-2016/17 лишь трижды: от «Лиона» (1:1) и «Севильи» (3:1) на групповом этапе, а также от «Монако» (2:1) в ответном матче полуфинала.
«Реал» первым сумел отстоять титул победителя Лиги чемпионов