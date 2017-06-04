Вратарь «Реала» Касилья провёл концовку финала ЛЧ в качестве резервного судьи

Мадридский «Реал» выиграл у туринского «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба. «Реал» победил в Лиге чемпионов во второй раз подряд.
Запасной вратарь «Реала» Кико Касилья в концовке игры заполучил электронное табло резервного судьи и сам показал сделанную на 89-й минуте замену (вместо Тони Крооса у «Реала» в игру вошел Альваро Мората), а также показал количество компенсированных минут.
Затем Касилья набрал на электронном табло число 12 в честь того, что «Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 12-й раз, улучшив свой же рекорд.