Число пострадавших в давке в фан-зоне Турина достигло 1 000 человек

Количество пострадавших в давке, случившейся в фан-зоне Турина во время просмотра финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» (1:4), возросло до 1 000 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на правоохранительные органы.
По неподтверждённой информации, давка образовалась из-за того, что один из подростков взорвал петарду и крикнул о бомбе. Также причиной происшествия могло стать обрушение на тротуар металлических ворот. Сообщалось, что среди пострадавших как минимум двое находятся в критическом состоянии, в том числе четырёхлетний ребёнок.