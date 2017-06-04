Ширер: у меня нет слов, чтобы описать гол Манджукича в ворота «Реала»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер похвалил форварда «Ювентуса» Марио Манджукича, который забил гол в ворота «Реала» в финале Лиги чемпионов (1:4). Хорват на 27-й минуте принял мяч спиной к воротам и умудрился в падении пробить через себя под перекладину.
«Это просто сумасшедший гол, у меня нет слов, чтобы его описать. У Марио не было других вариантов: из такой позиции можно было только сразу пробить через себя. Манджукич попробовал и сделал это так, что у Кейлора Наваса не осталось никаких шансов. Шикарный удар! Марио отлично поймал мяч на ногу», — сказал Ширер в эфире BBC Radio 5 Live.
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