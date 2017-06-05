Роберто Карлос: заметно, что «Реал» — очень сплочённая команда

Бывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос адресовал слова похвалы команде. Роберто Карлос ездил вместе с «Реалом» в Кардифф, где состоялся финальный матч Лиги чемпионов. Подопечные Зинедина Зидана одержали победу со счётом 4:1.
«Заметно, что «Реал» — очень сплочённая команда. Результат этого налицо. Это действительно команда как на поле, так и вне его. Теперь Зидан наслаждается успехами. Ему сейчас надо дистанцироваться от комментариев. Как конструктивных, так и деструктивных. В его распоряжении футболисты самого высокого уровня», — приводит слова Роберто Карлоса Onda Cero.
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