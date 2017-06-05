Ал. Миранчук согласовал с «Локомотивом» контракт на четыре года

По информации «Чемпионата», полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук согласовал контракт со своим клубом на четыре года. В пятницу состоялись переговоры, и стороны пришли к соглашению.
Прежний контракт Миранчука истекал в ноябре нынешнего года. В минувшем сезоне 21-летний футболист провёл в Премьер-Лиге 29 матчей, в которых забил три мяча и сделал пять голевых передач.
За основной состав «железнодорожников» Миранчук выступает с 2013 года.
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