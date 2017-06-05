Созин: Аленичев в «Енисее» — это неоднозначно, не вижу его тренером

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал назначение Дмитрия Аленичева на пост главного тренера «Енисея».
«Для меня было бы более понятным решение пригласить в «Енисей» Андрея Талалаева. А Дмитрий Аленичев в «Енисее» – это неоднозначно. Он был в тульском «Арсенале», но это хотя бы команда Премьер-Лиги, расположенная недалеко от Москвы. Но уехать в ФНЛ и показывать себя там, чтобы позвали в серьёзный клуб?
Не вижу Аленичева тренером. Для меня он может быть серьёзным сенатором, депутатом Государственной Думы, даже вице-президентом РФС. Ведь «Тосно», «Долгопрудный» или «Енисей» – это не Аленичев. Вся эта история не для победителя Лиги чемпионов, который забивал в финале. Но если он хочет поиграть в тренерство, то удачи ему и выхода «Енисея» в Премьер-Лигу», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.