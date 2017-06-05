Витсель – Данни: брат, желаю тебе всего самого хорошего в будущем

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, который ныне выступает за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», обратился к бывшему партнёру по питерский команде нападающему Мигелу Данни, который сегодня объявил об уходе из российской команды.
«Брат, капитан, было большим удовольствием играть с тобой четыре года. Ты мне был настоящим братом. Желаю тебе всего самого хорошего в будущем, Мигел. Крепко обнимаю», — написал Витсель в своём «инстаграме».
Витсель выступал с Данни в составе «Зенита» с 2012 по 2016 год. Вместе футболисты выигрывали РФПЛ, Кубок России и дважды Суперкубок страны.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Акселя Витселя.